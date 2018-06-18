Ещё
Велогонщики Пискунов и Манаков выиграли парную гонку на треке в Брно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Велогонщики Пискунов и Манаков выиграли парную гонку на треке в Брно 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Российские велогонщики Максим Пискунов и Виктор Манаков стали победителями парной гонки мэдисон на «Гран-при Брно» в Чехии. Российские велогонщики опередили итальянский дуэт Мишель Скартеццини/Франческо Ламон. Бронзовые медали соревнований завоевали представители Республики Беларусь Роман Романов и Роман Шишков.
У женщин в индивидуальном спринте серебряную медаль завоевала россиянка Анастасия Войнова, установившая рекорд трека в квалификации.
Велоспорт. «Гран-при Брно» (Чехия) Мэдисон. Парная гонка
1. Максим Пискунов/Виктор Манаков (Россия) — 100 очков 2. Мишель Скартеццини/Франческо Ламон (Италия) — 90 3. Роман Романов/Роман Шишков (Беларусь) — 80.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала705
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение