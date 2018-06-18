Велогонщики Пискунов и Манаков выиграли парную гонку на треке в Брно 

Российские велогонщики Максим Пискунов и Виктор Манаков стали победителями парной гонки мэдисон на «Гран-при Брно» в Чехии. Российские велогонщики опередили итальянский дуэт Мишель Скартеццини/Франческо Ламон. Бронзовые медали соревнований завоевали представители Республики Беларусь Роман Романов и Роман Шишков.
У женщин в индивидуальном спринте серебряную медаль завоевала россиянка Анастасия Войнова, установившая рекорд трека в квалификации.
Велоспорт. «Гран-при Брно» (Чехия) Мэдисон. Парная гонка
1. Максим Пискунов/Виктор Манаков (Россия) — 100 очков 2. Мишель Скартеццини/Франческо Ламон (Италия) — 90 3. Роман Романов/Роман Шишков (Беларусь) — 80.