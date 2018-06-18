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Сергей Хазов — бронзовый призер международных соревнований по триатлону
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Сергей Хазов — бронзовый призер международных соревнований по триатлону 

Советский спорт 18 июня 2018
Фото: Советский спорт
17 июня в Астане (Казахстан) впервые на территории СНГ прошли международные соревнования по триатлону серии Ironman 70,3: 1,9 км плавание — 90 км вело — 21,1 км бег. Общая протяженность маршрута составила 113 км или 70,3 мили.
На соревнования зарегистрировались более 1300 триатлетов из 47 стран. В этом престижном старте приняли участие 27 представителей Красноярского края.
Свое имя в историю гонки Ironman 70.3 в Астане удалось вписать красноярскому триатлонисту Сергею Хазову. Спортсмен занял третье место в абсолютном зачете среди мужчин с результатом 4:10,36. Сильнейшим среди мужчин стал участник из Германии Питер Волкович, на втором месте — россиянин Виктор Алешин.
Хазов также выиграл гонку среди участников возрастной категории 35-39 лет, где выступали 228 спортсменов.
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