Ещё
Устюгов: с Легковым всегда всё «супер гуд». Мотиватор
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Устюгов: с Легковым всегда всё «супер гуд». Мотиватор 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» — 2017, российский лыжник Сергей Устюгов на своей станице в сети «Инстаграм» выложил видео с тренировки сборной России в Отепя (Эстония) под руководством тренера-мотиватора, олимпийского чемпиона Александра Легкова, завершившего карьеру.
«Рядом с этим парнем, Александром Легковым, всегда всё «супер гуд». Мотиватор», — подписал видео Устюгов.
Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.
В Отепя в июне собрались практически все группы российских лыжников под руководством Маркуса Крамера, Егора Сорина и Юрия Бородавко.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала688
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян284
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России32
Собчак ответила обидчикам Смолова119
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение