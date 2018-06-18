Устюгов: с Легковым всегда всё «супер гуд». Мотиватор 

Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» — 2017, российский лыжник Сергей Устюгов на своей станице в сети «Инстаграм» выложил видео с тренировки сборной России в Отепя (Эстония) под руководством тренера-мотиватора, олимпийского чемпиона Александра Легкова, завершившего карьеру.
«Рядом с этим парнем, Александром Легковым, всегда всё «супер гуд». Мотиватор», — подписал видео Устюгов.
Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.
В Отепя в июне собрались практически все группы российских лыжников под руководством Маркуса Крамера, Егора Сорина и Юрия Бородавко.