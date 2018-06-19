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Устюгов поддержал благотворительный проект «На лыжи!»
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Устюгов поддержал благотворительный проект «На лыжи!» 

Чемпионат.com 19 июня 2018
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поддержал благотворительный проект «На лыжи!», направленный на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта.
«Наверное, все уже слышали о проекте «На лыжи!» Давайте продвигать детский спорт в массы, ведь это здорово приучать детей к спорту.
Я поддерживаю проект «На лыжи!», потому что он помогает детям осуществить свои мечты в спорте. Радостно, когда есть возможность развивать детский лыжный спорт. Все на лыжи!» — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».
Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.
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