Кузнецов обыграл Захарова в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧР в Пензе 

В Пензе продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. В прыжках с вышки среди женщин первенствовала Юлия Тимошинина, а чемпионом России в личных соревнованиях на трёхметровом трамплине среди мужчин стал Евгений Кузнецов. В состязаниях смешанных пар на вышке победили Тимошинина и Никита Шлейхер.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Пенза Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки 1. Юлия Тимошинина — 347,60. 2. Анна Чуйнышева — 308,30. 3. Дарья Сельвановская — 289,45.
Мужчины. Трамплин, 3м. Индивидуальные прыжки 1. Евгений Кузнецов — 515,15. 2. Илья Захаров — 511,60. 3. Вячеслав Новосёлов — 418,60.
Микст. Вышка 1. Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер — 308,64. 2. Валерия Белова/Сергей Назин — 308,58. 3. Анна Чуйнышена/Александр Лебедев — 291,06.