Ещё
Кузнецов обыграл Захарова в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧР в Пензе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Кузнецов обыграл Захарова в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧР в Пензе 

Чемпионат.com 20 июня 2018
В Пензе продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. В прыжках с вышки среди женщин первенствовала Юлия Тимошинина, а чемпионом России в личных соревнованиях на трёхметровом трамплине среди мужчин стал Евгений Кузнецов. В состязаниях смешанных пар на вышке победили Тимошинина и Никита Шлейхер.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Пенза Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки 1. Юлия Тимошинина — 347,60. 2. Анна Чуйнышева — 308,30. 3. Дарья Сельвановская — 289,45.
Мужчины. Трамплин, 3м. Индивидуальные прыжки 1. Евгений Кузнецов — 515,15. 2. Илья Захаров — 511,60. 3. Вячеслав Новосёлов — 418,60.
Микст. Вышка 1. Юлия Тимошинина/Никита Шлейхер — 308,64. 2. Валерия Белова/Сергей Назин — 308,58. 3. Анна Чуйнышена/Александр Лебедев — 291,06.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала705
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение