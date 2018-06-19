Риппон, Диггинс и Боуи снялись обнажёнными для ESPN Body Issue 

Олимпийская чемпионка Игр-2018 по лыжным гонкам Джессика Диггинс, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командном турнире фигуристов Адам Риппон и чемпионка Игр-2016 в спринтерском беге Тори Боуи выбраны в качестве героев десятого выпуска ежегодного приложения Body Issue к журналу ESPN. Издание публикует фотографии спортсменов в голов и полуголом виде, чтобы показать красоту тренированного тела.
Также на страницах Body Issue-2018 появятся баскетболистки Сью Бёрд и Брианна Стюарт, а также шведский футболист Златан Ибрагимович.