Устюгов: когда узнал, что не поеду на Игры, была только улыбка на лице

Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов , которого отстранили от Олимпийских игр в Пхёнчхане, рассказал, как пережил тот момент, а также поделился ожиданиями от конкуренции в сборной России.

«Я воспринял всё это в отношении себя более мягко, чем пожизненное отстранение ребят от Олимпийских игр. Только улыбка на лице была после того, как услышал новость о том, что не поеду на Игры.

Изменений минимум. Четырёхлетний цикл прошёл, начался новый. План тот же, готовимся так же. Какие-то нововведения происходят, но они не такие значительные.