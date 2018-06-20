Устюгов: когда узнал, что не поеду на Игры, была только улыбка на лице 

Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов, которого отстранили от Олимпийских игр в Пхёнчхане, рассказал, как пережил тот момент, а также поделился ожиданиями от конкуренции в сборной России.
«Я воспринял всё это в отношении себя более мягко, чем пожизненное отстранение ребят от Олимпийских игр. Только улыбка на лице была после того, как услышал новость о том, что не поеду на Игры.
Изменений минимум. Четырёхлетний цикл прошёл, начался новый. План тот же, готовимся так же. Какие-то нововведения происходят, но они не такие значительные.
Конкуренция — это всегда здорово. Есть повод сильнее работать, больше тренироваться. Сейчас мы все вместе находимся на сборе, тренируемся вместе, все голодные до зубов, даже те, кто набрал олимпийские медали целыми мешками. Готовимся к сезону, посмотрим, как сложится зима. На чемпионате России посоревноваться не удалось, но я был очень расстроен, когда Александра Большунова на спринте сняли в полуфинале, я и не скрывал своего разочарования. Но это его ошибка, на ошибках учатся. Хорошо, что это случилось на чемпионате России, а не на чемпионате мира или Олимпийских играх», — цитирует Устюгова проект «На лыжи!».