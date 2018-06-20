Сергей Устюгов: «В команде все голодные до зубов. Даже те, кто олимпийские медали мешками набрали»

Двукратный чемпион мира, победитель многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов поделился своим мнением о возросшей конкуренции в сборной России.

— Конкуренция — это всегда здорово, — приводит слова Устюгова проект «На лыжи». — Есть повод сильнее работать, больше тренироваться. Сейчас мы все вместе находимся на сборе, тренируемся вместе, все голодные до зубов, даже те, кто набрали олимпийских медалей целыми мешками. Готовимся к сезону, посмотрим, как сложится зима.

— Вы вообще чувствуете себя лидером команды и суперзвездой мировых лыж?

— На самом деле, лидером я себя не ощущаю. Я такой же член национальной сборной команды России, как и все остальные ребята. Возможно, ко мне чуть больше внимания, но я все так же тренируюсь и ничем выделяться не собираюсь.