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Сергей Устюгов: «Крамер — тренер с русской душой и немецким характером»
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Сергей Устюгов: «Крамер — тренер с русской душой и немецким характером» 

Спорт-Экспресс 20 июня 2018
Двукратный чемпион мира, победитель многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов рассказал о том, чем немецкий тренер Маркус Крамер отличается от других специалистов, с которыми работал спортсмен.
— У него совершенно другой подход к тренировкам, — отметил Устюгов в интервью проекту «На лыжи». У меня есть тренировочный план, который готов на весь подготовительный период. Я знаю, что меня ждет завтра, послезавтра и через неделю. Если я какую-то нагрузку не тяну, то могу подойти к нему и спросить, возможно ли внести какие-то изменения. И от его решения будет зависеть следующая тренировка. Крамер — тренер с русской душой и немецким характером. Я очень рад, что работаю с таким специалистом.
— Много ли изменений в подготовке к предстоящему сезону?
— Изменений минимум. Четырехлетний цикл прошел, начался новый. План тот же, готовимся так же. Какие-то нововведения происходят, но они не такие значительные.
В настоящее время Устюгов вместе с группой Маркуса Крамера проводит тренировочный сбор в эстонском Отепя.
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