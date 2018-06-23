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Устюгов: продолжаем июньский сбор… На лыжах в Оберхофе
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Устюгов: продолжаем июньский сбор… На лыжах в Оберхофе 

Чемпионат.com 23 июня 2018
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал о ходе подготовительного сбора группы тренера Маркуса Крамера в Оберхофе.
«Продолжаем июньский сбор… Только теперь на лыжах в Оберхофе», — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав видео, на котором Сергей обратился к болельщикам: «Приветствую всех, дорогие любители лыжных гонок, и не только. Вчера мы были в Эстонии, сегодня мы уже в Оберхофе, катаемся на лыжах. На улице немного дождливо, а тут прохладно, круто кататься на лыжах».
Посмотреть видео можно на странице Устюгова в сети «Инстаграм».
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