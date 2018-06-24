Немец Себастьян Шуберт победил в соревнованиях байдарочников на этапе Кубка мира по гребному слалому. Россиянин Павел Эйгель показал 15-й результат. Среди каноисток лучшей стала австралийка Джессика Фокс, а россиянка Алсу Миназова заняла девятое место.
Гребной слалом. Кубок мира. Первый этап. Линтовский Микулаш, Словакия Мужчины. Байдарка-одиночка 1. Себастьян Шуберт (Германия) — 92,06. 2. Дариуш Попела (Польша) — 92,77. 3. Джолзеф Кларк (Великобритания) — 93,01… 15. Павел Эйгель (Россия) — 96,95… 54. Максим Шабанов (Россия)— 103,07… 57. Сергей Маймистов (Россия) — 103,44. Женщины. Каноэ-одиночка 1. Джессика Фокс (Австралия) — 106,34. 2. Тереза Фисерова (Чехия) — 113,96. 3. Маллори Франклин (Великобритания) — 115,10… 9. Алсу Миназова (Россия) — 184,64… 23. Дарья Шайдурова (Россия) — 129,14… 36. Анастапсия Козырева (Россия) — 131,61.