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Дзюдоисты Приангарья выиграли бронзовые медали на Кубке Европы и Кубке Азии
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Дзюдоисты Приангарья выиграли бронзовые медали на Кубке Европы и Кубке Азии 

Советский спорт 25 июня 2018
Фото: Байкал24.ru
Спортсмены Иркутской области выиграли бронзовые медали на Кубке Европы и Кубке Азии по дзюдо. Соревнования проходили с 23 по 24 июня.
На Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Селдже-Подцетртеке в Словении, среди мужчин в весовой категории 60 кг бронзовым призером стал иркутский спортсмен Бахриддин Муминов. Первое место в этой весовой категории занял дзюдоист из Московской области Яго Абуладзе. Серебряную медаль завоевал Мориз Плафки из Германии.
В Кубке Европы приняли участие спортсмены из Польши, Италии, Франции, Великобритании, Чехии, Хорватии и других стран. Бахриддин Муминов занимается дзюдо в спортивном клубе «Тори». Его тренерами являются Алексей Утенин и Сергей Гончаров.
На Кубке Азии по дзюдо, который состоялся в Чолпон-Ате в Киргизии, среди юниоров до 21 года воспитанник иркутского спортивного клуба «Мори» Мурад Чопанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 66 кг. Победителем в этой весовой категории стал спортсмен из Казахстана Сунддат Жубаткан. Серебряную медаль получил дзюдоист из Узбекистана Дилаходбек Юлдошев.
Кубок Азии собрал сильнейших спортсменов из Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Кореи, Пакистана и других стран. Мурад Чопанов тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.
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