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Сафиуллин опустился на 37-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 8-й
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Сафиуллин опустился на 37-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 8-й 

Чемпионат.com 25 июня 2018
Россяинин Роман Сафиуллин опустился на 37-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 25 июня 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 857. 3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 820. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 738. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 609. 6 (6). Тейлор Фритц (США) — 573. 7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466. 8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318… 37 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 78.
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