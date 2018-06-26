Выпускник университета физкультуры стал сильнейшим в соревнованиях по паратриатлону

Василий Егоров выиграл этап Кубка мира, который состоялся во французском городе Безансон.

Вне конкуренции оказался выпускник Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма Василий Егоров на четвертом этапе Кубка мира по паратриатлону. Москвич опередил своего ближайшего преследователя, спортсмена из Голландии, на 44 секунды и занял первое место в турнире, который собрал свыше 70 спортсменов из 22 стран мира. Бронзовая медаль досталась спортсмену из Франции.

Теперь Василию Егорову на следующем этапе Кубка мира, который состоится в середине июля в Канаде, предстоит доказывать, что победа во Франции не была случайной.

Напомним, что соревнования по паратриатлону включают в себя плавание на дистанции 750 метров, велосипедную гонку на 20 км и бег на дистанции 5 км. Сами же спортсмены выступают в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата: в сидячих и стоячих категориях.