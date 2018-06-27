Администрация Владивостока взялась за спортивное воспитание подростков

Не секрет, что сейчас одним из ключевых направлений работы с подрастающим поколением является пропаганда здорового образа жизни и спорта среди школьников. Различные спортивные мероприятия для молодёжи проходят по всей стране, и Владивосток не стал исключением.

Так, помимо спортивных праздников и регулярных соревнований, в столице Приморья кипит работа по реконструкции школьных спортивных площадок. Например, на минувшей неделе власти города отремонтировали хоккейную площадку возле школы № 57. Прямо сейчас ведутся ремонтные работы по прокладке резинового покрытия на стадионе школы № 47.

«Перед нами стоит очень важная задача. А именно, создать комфортные условия для занятия спортом в виду повышенной активности подростков к данной теме. В наших силах привести в порядок площадку для игры в хоккей возле гимназии № 2, в некоторых общеобразовательных школах города отремонтировать спортивные площадки, а возле школы № 71 установить новую универсальную спортплощадку», — сообщили в администрации.

Отметим, что к началу учебного году во многих образовательных учреждениях Владивостока обновят спортинвентарь: от скакалок и мячей до гимнастических снарядов.