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Администрация Владивостока взялась за спортивное воспитание подростков
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Администрация Владивостока взялась за спортивное воспитание подростков 

АиФ-Владивосток 27 июня 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Не секрет, что сейчас одним из ключевых направлений работы с подрастающим поколением является пропаганда здорового образа жизни и спорта среди школьников. Различные спортивные мероприятия для молодёжи проходят по всей стране, и Владивосток не стал исключением.
Так, помимо спортивных праздников и регулярных соревнований, в столице Приморья кипит работа по реконструкции школьных спортивных площадок. Например, на минувшей неделе власти города отремонтировали хоккейную площадку возле школы № 57. Прямо сейчас ведутся ремонтные работы по прокладке резинового покрытия на стадионе школы № 47.
«Перед нами стоит очень важная задача. А именно, создать комфортные условия для занятия спортом в виду повышенной активности подростков к данной теме. В наших силах привести в порядок площадку для игры в хоккей возле гимназии № 2, в некоторых общеобразовательных школах города отремонтировать спортивные площадки, а возле школы № 71 установить новую универсальную спортплощадку», — сообщили в администрации.
Отметим, что к началу учебного году во многих образовательных учреждениях Владивостока обновят спортинвентарь: от скакалок и мячей до гимнастических снарядов.
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