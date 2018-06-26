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Клебо совершил полёт на истребителе Королевских ВВС Норвегии
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Клебо совершил полёт на истребителе Королевских ВВС Норвегии 

Чемпионат.com 26 июня 2018
Трёхкратный победитель Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетил базу Королевских ВВС Норвегии, где ему позволили совершить полёт на истребителе в кресле второго пилота.
«Я очень рад, что мы приземлились. Сначала всё шло хорошо, первые 20 минут были отличными, мы летели достаточно низко, но затем стали подниматься всё выше и выше, и моё тело испытало необычные ощущения. Я очень благодарен за предоставленную мне возможность, это огромный опыт», — сказал Клебо.
Посмотреть видео можно на канале Клебо в YouTube.
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