Клебо совершил полёт на истребителе Королевских ВВС Норвегии

Трёхкратный победитель Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетил базу Королевских ВВС Норвегии, где ему позволили совершить полёт на истребителе в кресле второго пилота.

«Я очень рад, что мы приземлились. Сначала всё шло хорошо, первые 20 минут были отличными, мы летели достаточно низко, но затем стали подниматься всё выше и выше, и моё тело испытало необычные ощущения. Я очень благодарен за предоставленную мне возможность, это огромный опыт», — сказал Клебо.

Посмотреть видео можно на канале Клебо в YouTube.