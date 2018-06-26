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Кузина победила в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧЕ среди девушек
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Кузина победила в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧЕ среди девушек 

Чемпионат.com 26 июня 2018
Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва победили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди юниорок на первенстве Европы по прыжкам в воду в Хельсинки. В личных прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек золотую медаль завоевала россиянка Елизавета Кузина.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки 1. Ульяна Клюева/Виталия Королева (Россия) — 294,60. 2. Мария Папуорт/Виктория Винсент (Великобритания) — 255,90. 3. Лаурен Халласелькя/Анни Паллохеймо (Финляндия) — 244,32.
Девушки. Трамплин, 3 м 1. Елизавета Кузина (Россия) — 348,70. 2. Лаурен Халласелькя (Финляндия) — 337,40. 3. Юлия Денг (Германия) — 335,75.
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