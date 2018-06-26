Крюков: без языкового барьера можно узнавать о жизни в других странах 

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Никита Крюков рассказал о совместных тренировках со шведскими лыжниками.
«Когда нету языкового барьера, можно говорить обо всём! Ты узнаёшь много нового о жизни в других странах из первых уст, сравниваешь, видишь различия, преимущества и недостатки. И всегда учишься чему-то новому.
На первом фото два ветерана спорта, а на втором крутой перец, который даже летом очень чётко попадает в каждый шаг! Парни, спасибо вам за компанию, вы мои кумиры, Эмиль Йонссон, Теодор Петерсон, Пол Ауне, Алексей Петухов, Александр Панжинский и китайские спортсмены, которые очень сильно прогрессируют", — написал Крюков на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографии можно на странице Крюкова в сети «Инстаграм».