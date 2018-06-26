Крюков: без языкового барьера можно узнавать о жизни в других странах

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Никита Крюков рассказал о совместных тренировках со шведскими лыжниками.

«Когда нету языкового барьера, можно говорить обо всём! Ты узнаёшь много нового о жизни в других странах из первых уст, сравниваешь, видишь различия, преимущества и недостатки. И всегда учишься чему-то новому.

Посмотреть фотографии можно на странице Крюкова в сети «Инстаграм».