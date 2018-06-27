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Волгоградский дзюдоист выиграл «золото» на Кубке Европы в Словении
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Волгоградский дзюдоист выиграл «золото» на Кубке Европы в Словении 

АиФ Волгоград 27 июня 2018
Фото: АиФ Волгоград
В словенском городе Целье прошел Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Участвовали в нем и волгоградские спортсмены.
По данным пресс-службы областного комитета спорта, на соревнованиях разыгрывалось 14 комплектов наград — по 7 в женском и мужском первенствах. За них сражалось более 300 участников из 25 стран.
На состязаниях в весовой категории до 100 килограмм было заявлено более 20 претендентов. Волгоградец Арман Адамян провел четыре успешные схватки и в каждой одержал досрочную победу. Его противниками были дзюдоисты из Франции, Голландии и Украины.
Отметим, в этом году волгоградский спортсмен стал серебряным призером мировых соревнований Гран-При, выиграл первенство России среди борцов до 23-х лет, успешно выступил на четвертом этапе Кубка Европы.
Добавим, с хорошими результатами в Словении выступила вся сборная России — с четырьмя высшими наградами дзюдоисты выиграли общекомандный зачет, обойдя в тройке лучших спортсменов из Франции и Германии.
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