СМИ: Крамер продолжить тренировать российских лыжников

Сообщается, что немецкий специалист договорился о новом контракте, который будет действовать ближайшие четыре года. Таким образом, 55-летний тренер будет готовить сборную России ко вторым подряд Олимпийским играм.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) российские лыжники завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.