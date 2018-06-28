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СМИ: Крамер продолжить тренировать российских лыжников
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СМИ: Крамер продолжить тренировать российских лыжников 

Спорт-Экспресс 28 июня 2018
Главным тренером сборной России по лыжным гонкам останется Маркус Крамер, сообщают "Известия".
Сообщается, что немецкий специалист договорился о новом контракте, который будет действовать ближайшие четыре года. Таким образом, 55-летний тренер будет готовить сборную России ко вторым подряд Олимпийским играм.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) российские лыжники завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.
— Пока новое руководство Олимпийского комитета России (ОКР) не утвердило программу дополнительного обеспечения спортивных федераций для компенсации расходов на иностранных тренеров, — сказала президент ФЛГР Елена Вяльбе. — Как только это произойдет, мы сразу продлим контракт с Маркусом Крамером и другими иностранными специалистами, которые сотрудничают с ФЛГР. Устная договоренность об этом с ОКР и тренерами у нас есть. На президиуме ФЛГР мы удовлетворительно оценили их работу и хотим продолжить сотрудничать с ними.
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