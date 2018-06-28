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Кузина победила в прыжках с метрового трамплина на юниорском ЧЕ
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Кузина победила в прыжках с метрового трамплина на юниорском ЧЕ 

Чемпионат.com 28 июня 2018
Россиянка Елизавета Кузина победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниорок по прыжкам в воду в Хельсинки (Финляндия). Елизавета менее чем на 7 баллов опередила украинку Анну Арнаутову, завоевавшую серебряную медаль. Бронзовым призёром стала представительница Швеции Эмилия Нильссон Гарип.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Трамплин, 1 м 1. Елизавета Кузина (Россия) — 322,10. 2. Анна Арнаутова (Украина) — 315,30. 3. Эмилия Нильссон Гарип (Швеция) — 314,10.
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