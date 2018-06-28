Кузина победила в прыжках с метрового трамплина на юниорском ЧЕ

Россиянка Елизавета Кузина победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниорок по прыжкам в воду в Хельсинки (Финляндия). Елизавета менее чем на 7 баллов опередила украинку Анну Арнаутову, завоевавшую серебряную медаль. Бронзовым призёром стала представительница Швеции Эмилия Нильссон Гарип.

Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Трамплин, 1 м 1. Елизавета Кузина (Россия) — 322,10. 2. Анна Арнаутова (Украина) — 315,30. 3. Эмилия Нильссон Гарип (Швеция) — 314,10.