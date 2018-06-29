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Гимнастка Мельникова победила на Кубке России в личном многоборье
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Гимнастка Мельникова победила на Кубке России в личном многоборье 

Чемпионат.com 29 июня 2018
Ангелина Мельникова одержала победу на Кубке России по спортивной гимнастике в Челябинске в личном многоборье. Она продемонстрировала результат 109,363 балла. Второе место заняла Анастасия Ильянкова (106,530). Третьей стала Виктория Комова (105,930).
На летних Олимпийских играх 2016 года Мельникова завоевала серебро в командном первенстве.
Ранее стало известно, что участия в соревнованиях не примет двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.
Женский Кубок России по спортивной гимнастике завершится 30 июня.
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