Гимнастка Мельникова победила на Кубке России в личном многоборье

На летних Олимпийских играх 2016 года Мельникова завоевала серебро в командном первенстве.

Ранее стало известно, что участия в соревнованиях не примет двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина

Женский Кубок России по спортивной гимнастике завершится 30 июня.