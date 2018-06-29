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Круглогодичную лыжероллерную трассу откроют в Туле осенью 2018 года
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Круглогодичную лыжероллерную трассу откроют в Туле осенью 2018 года 

ТАСС 29 июня 2018
ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км откроют в Туле осенью 2018 года, она будет работать круглый год и принимать как профессиональных спортсменов, так и любителей, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.
"Строительные работы на лыжероллерной трассе уже ведутся, ее обустройство планируется завершить осенью этого 2018 года. Ширина трассы составит 6 м, протяженность — 2,5 км, на ней будет необходимая разметка, стартовая и финишная площадки. В перспективе планируем возвести административно— бытовой комплекс с помещениями для персонала и тренеров, а также медпунктом и раздевалками", — сказал Яковлев.
Трассу возводят в поселке Косая Гора, который входит в состав Тулы. Раньше в поселке действовала лыжная трасса, которая была закрыта в начале 1990-х годов.
"Тульские лыжники в 2016 году обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой создать условия для занятия лыжами и другими видами спорта. По его поручению вначале открыли временный пункт для спортсменов, а теперь началось строительство полноценной лыжной базы и лыжероллерной трассы", — отметил Яковлев.
По его словам, на этом объекте будут созданы условия для тренировок как профессиональных спортсменов, так и любителей спорта. «Трасса будет открыта для всех желающих круглый год», — добавил глава комитета.
Строительство ведется на средства из внебюджетных источников, о сумме затрат не сообщается.
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