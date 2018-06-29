Овечкин и Забелинская выиграли гонки с раздельным стартом на ЧР по велоспорту 

Артём Овечкин и Ольга Забелинская одержали победы в гонках на время с раздельным стартом на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходит в Курске.
Велошоссе. Чемпионат России. Курск Гонка на время с раздельным стартом. Мужчины, 30,5 км 1. Артём Овечкин (Московская обл.) — 35.58,309 2. Павел Сиваков (Тюменская обл.) — 36.11,056. 3. Антон Воробьёв (Московская обл.) — 36.28,138.
Женщины, 25 км 1. Ольга Забелинская (Санкт-Петербург) — 32.18,249 2. Ксения Цымбалюк (Удмуртия) — 33.35,986 3. Мария Новолодская (Санкт-Петербург) — 33.36,043