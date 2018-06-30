Петухов: круто, когда у детей есть мотивация и им не безразлично

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, российский лыжник Алексей Петухов , поделился впечатлениями от проведённого с юными спортсменами мастер-класса.

«Очень круто, когда у детей есть мотивация и им не безразлично, что будет дальше, они хотят тратить свою энергию в спорт и получать результат, поэтому они хотят общаться с кумирами и хотят слышать от них наставления. Детей должно было быть 30 человек, но из-за халатности тренеров их было всего 10, но именно эти 10 получили те эмоции, которыми будут жить ещё как минимум год», — написал Петухов на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Петухова.