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Петухов: круто, когда у детей есть мотивация и им не безразлично
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Петухов: круто, когда у детей есть мотивация и им не безразлично 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, российский лыжник Алексей Петухов, поделился впечатлениями от проведённого с юными спортсменами мастер-класса.
«Очень круто, когда у детей есть мотивация и им не безразлично, что будет дальше, они хотят тратить свою энергию в спорт и получать результат, поэтому они хотят общаться с кумирами и хотят слышать от них наставления. Детей должно было быть 30 человек, но из-за халатности тренеров их было всего 10, но именно эти 10 получили те эмоции, которыми будут жить ещё как минимум год», — написал Петухов на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Алексея Петухова.
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