Юниоры Иванов и Сорокин выиграли бронзу в синхронных прыжках в воду на ЧЕ 

Россияне Григорий Иванов и Алексей Сорокин завоевали бронзу в синхронных прыжках с трамплина на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду в Хельсинки (Финляндия). В прыжках с трёхметрового трамплина среди юношей первенствовал Максим Малофеев.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниоры. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Мэтью Вэйд Гардинер / Адриан Абади Гарсиа (Испания) — 286,20. 2. Лу Массенберг / Карл Шёне (Германия) — 285,84. 3. Григорий Иванов / Алексей Сорокин (Россия) — 284,91.
Юноши. Трамплин, 3 м 1. Максим Малофеев (Россия) — 459,30. 2. Богдан Чижовский (Украина) — 431,15. 3. Тайлер Хамфрис (Великобритания) — 423,90. 4. Вячеслав Качанов (Россия) — 419,65.