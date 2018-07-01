Соревнования по кольцевым гонкам «Трофей SMP‐racing 2018» проходят в Подмосковье

В Раменском районе после реконструкции на автодроме Мячково проводятся первые официальные соревнования по автомобильным гонкам. Это праздник не только для спортсменов, но и для всех любителей автомобильного спорта.

На новой трассе в деревне Мячково проходят соревнования по кольцевым гонкам на Кубок Московской области «Трофей SMP-racing 2018». Участвуют сегодня в соревнованиях классы «Легендс», «Объединенная классика» и «Нестареющая классика».

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмены, выступающие в зачетах «Легендс», «Объединенная классика» и «Национальный-Юниор» борются за награды традиционного соревнования. Для зачетных классов «Туринг», «Туринг-лайт», S1600 и «Супер-продакшн» соревнования носят статус Кубка Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Гонки продлятся сегодня до пяти часов вечера, так что желающие посмотреть еще могут успеть на соревнования. Гостей соревнований ждет зеленая зона с уютными креслами бин-бэг, самых юных автоспортивных болельщиков встретят детские аниматоры. Также сегодня все зрители смогут увидеть боевой КамАЗ легендарной команды «КамАЗ-Мастер», которая является многократным призером и пятнадцатикратным победителем супермарафона «Дакар».

Источник фото: телеканал «360»

Между гонками состоятся показательные заезды новой Legends Evo, сконструированной инженерами ArtLine Technology на базе «Легенды», одной из самых популярных в мире машин для любительского автоспорта. Продемонстрировать потенциал новой «Легенды» доверено Виктору Шайтару — чемпиону мира по гонкам на выносливость, пилоту программы SMP Racing.

А уже 17–19 августа трасса в Мячкове примет этап чемпионата северной Европы.