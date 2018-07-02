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Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21
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Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 2 июля 2018
Канадец Денис Шаповалов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 2 июля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495. 2 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 865. 3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 857. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 738. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 615. 6 (6). Тейлор Фритц (США) — 573. 7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466. 8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.
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