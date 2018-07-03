Воспитанники истринской спортшколы будут представлять РФ на Кубке мира по лыжероллерам

До старта Кубка мира по лыжероллерам остались считанные дни. В Головине выбрали тех, кто будет представлять Россию на главном состязании в Швеции и Латвии. Выбор сложный ‐ соперники у россиян серьезные, многие из них ‐ неоднократные обладатели мирового Кубка.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге Россию на Кубке мира по лыжероллерам представят воспитанники истринской спортивной школы. Победителей Кубка России, которые будут отстаивать честь страны на мировой арене, выбирали в Головине. На территории лыжного центра «Истина» собрались спортсмены со всей России для того, чтобы принять участие в последней битве. За место под солнцем боролись больше 300 лыжероллеров. Девиз «Победила дружба» здесь не работал. Выбирали лучшего из лучших, чтобы не упасть в грязь лицом перед всем миром.

Источник фото: телеканал «360»

«Из года в год российская команда одна из самых сильных. Мы всегда получаем призы в общем зачете кубка мира», — говорит член сборной России по лыжероллерам Дмитрий Воронин

Россия должна представить достойного кандидата — ведь на этом Кубке мира будет выступать действующая чемпионка мира Алена Прохазкова из Словакии. Она «по зубам» далеко не каждому. У лучшего в России лыжероллера среди мужчин соперник тоже не из слабых — обладатель Кубка мира четырех последних лет, швед Робин Норум. Поэтому даже на головинских трассах претендентам на участие в Кубке мира надо было показать все, на что они способны.

Источник фото: телеканал «360»

«Это были очень важные соревнования, чтобы посмотреть уровень спортсменов. На этой трассе они смогли проверить себя и свои силы», — сказала член комитета по лыжероллерам Федерации лыжного спорта РФ Евгения Марченкова.