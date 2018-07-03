Ещё
Воспитанники истринской спортшколы будут представлять РФ на Кубке мира по лыжероллерам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники истринской спортшколы будут представлять РФ на Кубке мира по лыжероллерам 

360tv.ru 3 июля 2018
Фото: 360tv.ru
До старта Кубка мира по лыжероллерам остались считанные дни. В Головине выбрали тех, кто будет представлять Россию на главном состязании в Швеции и Латвии. Выбор сложный ‐ соперники у россиян серьезные, многие из них ‐ неоднократные обладатели мирового Кубка.
Источник фото: телеканал «360»
В итоге Россию на Кубке мира по лыжероллерам представят воспитанники истринской спортивной школы. Победителей Кубка России, которые будут отстаивать честь страны на мировой арене, выбирали в Головине. На территории лыжного центра «Истина» собрались спортсмены со всей России для того, чтобы принять участие в последней битве. За место под солнцем боролись больше 300 лыжероллеров. Девиз «Победила дружба» здесь не работал. Выбирали лучшего из лучших, чтобы не упасть в грязь лицом перед всем миром.
Источник фото: телеканал «360»
«Из года в год российская команда одна из самых сильных. Мы всегда получаем призы в общем зачете кубка мира», — говорит член сборной России по лыжероллерам Дмитрий Воронин.
Россия должна представить достойного кандидата — ведь на этом Кубке мира будет выступать действующая чемпионка мира Алена Прохазкова из Словакии. Она «по зубам» далеко не каждому. У лучшего в России лыжероллера среди мужчин соперник тоже не из слабых — обладатель Кубка мира четырех последних лет, швед Робин Норум. Поэтому даже на головинских трассах претендентам на участие в Кубке мира надо было показать все, на что они способны.
Источник фото: телеканал «360»
«Это были очень важные соревнования, чтобы посмотреть уровень спортсменов. На этой трассе они смогли проверить себя и свои силы», — сказала член комитета по лыжероллерам Федерации лыжного спорта РФ Евгения Марченкова.
Из Головина прямиком в Швецию и Латвию отправится Александр Григорьев — воспитанник истринской спортивной школы «Истина». Именно он обошел на трассе всех конкурентов. Ему предстоит встретиться лицом к лицу с непобедимым Робином Норумом.
360tv.ru: последние новости
Путин оценил игру российских футболистов в матче Россия — Хорватия Западные СМИ поддержали проигравшую хорватам российскую сборную Смолов сказал, что не снимает с себя ответственности за незабитый пенальти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала694
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян285
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России35
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение