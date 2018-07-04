Круглов: проводили Легкова из спорта. Его карьера — пример для подражания

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов рассказал о церемонии проводов из спорта олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова , объявившего о завершении карьеры. «Проводили Александра Легкова из мира большого спорта. Александр, твоя карьера — пример для подражания. Спасибо за эмоции, которые ты подарил миллионам поклонников. Твой финиш на олимпийском „полтиннике“ невозможно забыть. Это был настоящий триумф! В спорте ты достиг всего, о чем мечтал. Пусть и в новой жизни найдут применение невероятная целеустремленность, самоотдача и способность, несмотря ни на что, двигаться в нужном направлении. Пусть во всех начинаниях тебе неизменно сопутствуют удача и успех! Вперед, к новым свершениям! Удачи тебе, друг», — написал Круглов на своей странице в сети «Инстаграм». Посмотреть фотографию можно на странице Круглова в сети «Инстаграм».