Ростовские гимнасты взяли награды Кубка России

Ростовские спортсмены Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин взяли награды Кубка России по спортивной гимнастике.

Как сообщает городское управление по физической культуре и спорту, на прошедших в Челябинске соревнованиях Никита Нагорный стал победителем в вольных упражнениях.

Дмитрий Ланкин взял «серебро» в опорном прыжке и на параллельных брусьях, а также «бронзу» на кольцах.

Сообщается, что завершившийся Кубок России — основной этап отбора на предстоящие чемпионат и первенство Европы, которые пройдут с 2 по 12 августа в Великобритании.