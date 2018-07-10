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Ростовские гимнасты взяли награды Кубка России
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Ростовские гимнасты взяли награды Кубка России 

АиФ Ростов 12 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовские спортсмены Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин взяли награды Кубка России по спортивной гимнастике.
Как сообщает городское управление по физической культуре и спорту, на прошедших в Челябинске соревнованиях Никита Нагорный стал победителем в вольных упражнениях.
Дмитрий Ланкин взял «серебро» в опорном прыжке и на параллельных брусьях, а также «бронзу» на кольцах.
Сообщается, что завершившийся Кубок России — основной этап отбора на предстоящие чемпионат и первенство Европы, которые пройдут с 2 по 12 августа в Великобритании.
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