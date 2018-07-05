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В Тверской области пройдет серия стартов по триатлону
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В Тверской области пройдет серия стартов по триатлону 

tvernews.ru 5 июля 2018
С 14 июля по 12 августа будет проходить Кубок Тверской области по триатлону — виду спорта, который включает в себя плавание, велогонку и бег.
Соревнования по триатлону будут проходить в 4 этапа. Первые два пройдут в Удомельском районе Тверской области. 14 июля запланирована шоссейная гонка, которая впервые состоится на олимпийской дистанции (1.5 км плавание + 40 км велосипед + 10 км бег). На следующий день спортсмены переместятся на озеро Молдино на базу «Соколиные горы», где пробегут захватывающую кросс-кантри гонку (1 км плавание + 20 км велосипед + 6 км бег).
Спустя неделю, 21 июля под Тверью в поселке Эммаус состоится Чемпионат Тверской области, в рамках которого пройдёт третий этап Кубка области по триатлону на кроссовой дистанции (1 км плавание + 20 км велосипед + 6 км бег). Завершится летний сезон финальным четвёртым этапом Кубка Тверской области в городе Конаково, где пройдёт кроссовая гонка (1 км плавание + 20 км велосипед + 6 км бег) и эстафеты.
Заявки на участие в соревнованиях можно подать на сайте: https://sportident.ru/entry/.
Для тех, кто еще не готов принять личное участие в триатлоне, будет проводиться эстафета. Эстафетные забеги состоятся 21 июля, 11 и 12 августа.
11 августа в рамках Дня физкультурника соревнования пройдут в центре Твери, запланированы заплыв на городском пляже, велогонка и бег по наб. А. Никитина.
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