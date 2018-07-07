Маркелов рассказал о проблеме с дросселем в первой гонке Формулы-2

Российский гонщик команды Russian Time Артём Маркелов рассказал, как для него сложилась первая гонка британского этапа Формулы-2, где он финишировал шестым после старта с восьмой позиции.

«Проблема с дросселем привела к тому, что у меня падали обороты в первом повороте, что всю гонку влияло вплоть до второго поворота, из-за чего в некоторые моменты меня могли атаковать и обгонять. Я все равно продолжал бороться, прошёл де Вриса и отыграл ещё одно место, когда сошёл Сетте Камара. Надеюсь, мы сможем решить проблему к воскресенью и я смогу бороться ещё упорнее», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.