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Екатеринбургские яхтсмены победили в международной гонке по Балтийскому морю
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Екатеринбургские яхтсмены победили в международной гонке по Балтийскому морю 

e1.ru 7 июля 2018
Фото: e1.ru
6 июля в Санкт-Петербурге завершилась седьмая балтийская гонка Nord Stream Race. Екатеринбургская команда «Повелитель паруса» быстрее всех преодолела 1000 миль между Германией, Данией, Швецией, Финляндией и Россией и одержала в регате победу.
Гонка стартовала в немецком Киле 24 июня. На протяжении дистанции спортсмены побывали в Копенгагене, Стокгольме и Хельсинки, и завершили регату в Санкт-Петербурге. Из последней точки — финской столицы — екатеринбургская команда под предводительством Сергея Мусихина вышла только пятой. Но они приняли решение плыть ближе к берегу, где сильнее ветер, и смогли обогнать соперников первыми преодолеть последний отрезок пути. Во время гонки команде пришлось откачивать из яхты воду.
— Было действительно иногда очень сложно, особенно когда тонула лодка. Вообще казалось, что столько сил потрачено зря, — рассказал шкипер команды Сергей Мусихин. — Каждый метр отыгрывали очень тяжело, проигрывали километры из-за этой воды за считанные часы.
В итоге команда финишировала первой на заключительном этапе между Хельсинки и Санкт-Петербургом, обеспечила победу в открытом море, и в общем зачете гонки. Кроме этого, «Повелители паруса» победили и в зачете прибрежных гонок.
В октябре 2017 они стали победителями крупнейшей в России регаты — Национальной парусной лиги.
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