Полька Майя Влощовска победила в кросс-кантри на четвёртом этапе Кубка мира по маунтинбайку в Валь ди Соле. Второе место заняла канадка Эмили Батти, а замкнула тройку призёров швейцарка Йоланда Нефф.
Россиянки Ольга Терентьева и Ирина Калентьева показали 25-й и 34-й результаты соответственно.
Маунтинбайк. Кубок мира. Четвёртый этап. Валь ди Соле, Италия Женщины. Кросс-кантри
1. Майя Влощовска (Польша) — 1:30.51. 2. Эмили Батти (Канада) — +0.09. 3. Йоланда Нефф (Швейцария) — +0.30… 25. Ольга Терентьева (Россия) — +6.30… 34. Ирина Калентьева (Россия) — +9.46.