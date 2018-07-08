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Терентьева — 25-я в кросс-кантри на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Италии
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Терентьева — 25-я в кросс-кантри на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Италии 

Чемпионат.com 8 июля 2018
Полька Майя Влощовска победила в кросс-кантри на четвёртом этапе Кубка мира по маунтинбайку в Валь ди Соле. Второе место заняла канадка Эмили Батти, а замкнула тройку призёров швейцарка Йоланда Нефф.
Россиянки Ольга Терентьева и Ирина Калентьева показали 25-й и 34-й результаты соответственно.
Маунтинбайк. Кубок мира. Четвёртый этап. Валь ди Соле, Италия Женщины. Кросс-кантри
1. Майя Влощовска (Польша) — 1:30.51. 2. Эмили Батти (Канада) — +0.09. 3. Йоланда Нефф (Швейцария) — +0.30… 25. Ольга Терентьева (Россия) — +6.30… 34. Ирина Калентьева (Россия) — +9.46.
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