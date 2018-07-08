В Аугсбурге состоялся третий этап Кубка мира в гребном слаломе. В мужских соревнованиях байдарочников первенствовал словенец Петер Каузер, а лучшим из россиян стал Павел Эйгель, показавший 20-й результат.
Среди женщин в соревнованиях каноисток победила австралийка Джессика Фокс. Россиянка Полина Мухгалеева заняла 11-е место.
Гребной слалом. Кубок мира. Третий этап. Аугсбург, Германия Мужчины. Байдарка-одиночка 1. Петер Каузер (Словения) — 94,86. 2. Иржи Прскавец (Чехия) — 95,10. 3. Ханнес Айгнер (Германия) — 95,79… 20. Павел Эйгель (Россия) — 101,09… 39. Максим Шабанов (Россия) — 157,96… 45. Никита Губенко (Россия) — 102,22. Женщины. Каноэ-одиночка 1. Джессика Фокс (Австралия) — 111,15. 2. Маллори Франклин (Великобритания) — 115,65. 3. Ана Сатила (Бразилия) — 115,79… 11. Полина Мухгалеева (Россия) — 126,45… 26. Зульфия Сабитова (Россия) — 176,31… 35. Светлана Третьякова (Россия) — 140,73.