Паравелогонщик из Удмуртии завоевал два «золота» Кубка мира

Спортсмены из Удмуртии успешно выступили на этапе Кубка мира по паравелоспорту на шоссе, который завершился в голландском Эммене. Так, Сергей Пудов одержал победу в индивидуальной гонке в классе С4 с результатом 32 мин. 13 мин. 92 сек.

В воскресенье Пудов стал лучшим еще и в групповой гонке.

На дистанции всё правильно сделал, тактически рассчитал силы и находясь в нужном месте, сделав финальное ускорение. Выиграл золотую медаль, — написал паралимпиец на своей странице в ВКонтакте.

Еще один представитель Удмуртии Арслан Гильмутдинов занял третье место в индивидуальной гонке в своем классе.

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