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Нечаевская вышла замуж, Панжинский стал отцом
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Нечаевская вышла замуж, Панжинский стал отцом 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане лыжница Анна Нечаевская вышла замуж, а серебряный призер Игр-2010 в Ванкувере Александр Панжинский стал отцом.
— Начало сезона проходит в одних положительных эмоциях! Анастасия Седова и Анна Нечаевская вышли замуж! Александр Панжинский стал папой, у Никиты и Юлии Крюковых родился второй ребенок! Надеюсь, эти замечательные события только положительно повлияют на тренировочный процесс! Так же в июне на первом учебно-тренировочном сборе команда с добрыми словами проводила Александра Легкова из большого спорта! Все желают Александру новых достижений и успехов в новой жизни, — цитирует "РИА Новости" Вяльбе.
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