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Анастасия Седова: «Задыхалась от слез, когда говорила с Крамером»
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Анастасия Седова: «Задыхалась от слез, когда говорила с Крамером» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Российская лыжница, призер Олимпиады в Пхенчхане Анастасия Седова, объяснила причины своего расставания с немецким специалистом Маркусом Крамером. В будущем сезоне Анастасия и ее брат Петр Седов будут тренироваться у своего отца Николая Седова.
— Как спортсмен я перестала прогрессировать. Осталась на том же уровне, что и в предыдущем сезоне. То есть в первый год работы с Маркусом прогресс был, во второй — нет, — отметила 23-летняя спортсменка. — Елена Вяльбе меня поддержала сразу, сказала, что решение верное. Вечером того же дня я пошла к Маркусу, но слова сказать не могла, слезы ручьем по щекам текли… После того, как я сказала об уходе, Крамер спросил, мое ли это решение. И когда получил утвердительный ответ, сказал, что принимает его. (Андрей ШИТИХИН)
Полностью интервью Седовой — скоро на сайте «СЭ»
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