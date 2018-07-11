Подмосковный спортсмен взял бронзу на Кубке мира по паравелоспорту

«По итогам соревнований подмосковный спортсмен завоевал бронзовую медаль в групповой гонке на дистанции 24 километра», — говорится в сообщении.

Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту уступил 10 секунд бельгийцу Крису Босмансу и победителю Кубка мира из Италии Анобилю Фабио.

Благодаря успешному выступлению в Нидерландах Обыденнов прошел на чемпионат мира, который пройдет в Италии со 2 по 5 августа.