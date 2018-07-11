Подмосковный спортсмен взял бронзу на Кубке мира по паравелоспорту 

Спортсмен из Подмосковья Алексей Обыденнов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по паравелоспорту, который завершился в Нидерландах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«По итогам соревнований подмосковный спортсмен завоевал бронзовую медаль в групповой гонке на дистанции 24 километра», — говорится в сообщении.
Чемпион мира по паралимпийскому велоспорту уступил 10 секунд бельгийцу Крису Босмансу и победителю Кубка мира из Италии Анобилю Фабио.
Благодаря успешному выступлению в Нидерландах Обыденнов прошел на чемпионат мира, который пройдет в Италии со 2 по 5 августа.
«Подмосковный спортсмен, ставший первым в истории страны чемпионом мира по паралимпийскому велоспорту, уже давно не нуждается в представлении. На его счету два мировых рекорда, потеря олимпийской медали, ее честное возвращение и регулярные призы на международных соревнованиях. Тем не менее, уверен, этот список может пополняться еще много раз. Желаю новых побед на предстоящих чемпионатах», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.