Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила о диагностированном раке

Американская спортсменка, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Киккан Рэндалл заявила о том, что у нее диагностировали рак груди. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Недавно врачи диагностировали у меня рак груди. Несмотря на то, что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в течение ближайших месяцев", — написала Рэндалл в своем твиттере.

Рэндалл является чемпионкой мира 2013 года, а также олимпийской чемпионкой в командном спринте Игр в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что у бывшего капитана сборной Дании по футболу Рене Хенриксена обнаружен редкий тип рака костного мозга.