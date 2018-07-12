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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила о диагностированном раке
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам сообщила о диагностированном раке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американская спортсменка, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Киккан Рэндалл заявила о том, что у нее диагностировали рак груди. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Недавно врачи диагностировали у меня рак груди. Несмотря на то, что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в течение ближайших месяцев", — написала Рэндалл в своем твиттере.
Рэндалл является чемпионкой мира 2013 года, а также олимпийской чемпионкой в командном спринте Игр в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что у бывшего капитана сборной Дании по футболу Рене Хенриксена обнаружен редкий тип рака костного мозга.
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