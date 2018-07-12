Медали для Универсиады в Красноярске сделают из алюминия и покроют драгметаллом

КРАСНОЯРСК, 12 июля. / ТАСС /. Медали для Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года в Красноярске, изготовят из алюминия и покроют драгоценными металлами. Награды будут сделаны на заводе компании «Русал» , сообщила в четверг пресс-служба правительства Красноярского края.

"Русал" изготовит медали для победителей и призеров Зимней Универсиады — 2019, а также наградные значки. Основной медальный корпус выполнят из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов, его покроют драгоценными металлами — золотом, серебром или бронзой, в зависимости от достоинства награды", — сообщили в пресс-службе.

В ведомства отметили, что компания признана победителем открытого конкурса по выбору спонсора студенческих игр в категории «Наградные комплекты». Договор о медалях с «Русалом» подписан сегодня, 12 июля.

С учетом сибирского климата для изготовления наград разработана специальная технология, которая обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений. В общей сложности изготовят более 1,4 тыс. наградных и подарочных медалей, а также свыше 1,4 тыс. наградных значков.

ХXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Во время студенческих игр среди спортсменов будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, в лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, в фигурном катании, во фристайле, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, в шорт-треке.