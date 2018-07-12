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Медали для Универсиады в Красноярске сделают из алюминия и покроют драгметаллом
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Медали для Универсиады в Красноярске сделают из алюминия и покроют драгметаллом 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Медали для Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года в Красноярске, изготовят из алюминия и покроют драгоценными металлами. Награды будут сделаны на заводе компании «Русал», сообщила в четверг пресс-служба правительства Красноярского края.
"Русал" изготовит медали для победителей и призеров Зимней Универсиады — 2019, а также наградные значки. Основной медальный корпус выполнят из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов, его покроют драгоценными металлами — золотом, серебром или бронзой, в зависимости от достоинства награды", — сообщили в пресс-службе.
В ведомства отметили, что компания признана победителем открытого конкурса по выбору спонсора студенческих игр в категории «Наградные комплекты». Договор о медалях с «Русалом» подписан сегодня, 12 июля.
С учетом сибирского климата для изготовления наград разработана специальная технология, которая обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений. В общей сложности изготовят более 1,4 тыс. наградных и подарочных медалей, а также свыше 1,4 тыс. наградных значков.
ХXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Во время студенческих игр среди спортсменов будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, в лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, в фигурном катании, во фристайле, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, в шорт-треке.
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