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Калужский пловец завоевал золото на Кубке России
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Калужский пловец завоевал золото на Кубке России 

Калуга 24 5 часов назад
Фото: Калуга 24
Сергей Фесиков из Калужской области стал первым на дистанции 100 метров вольным стилем на Кубке России по плаванию. Турнир стартовал в спорткомплексе «Олимп» в Обнинске 11 июля. Его участниками стали более 580 спортсменов из 51 региона Российской Федерации. Как сообщили во Всероссийской федерации плавания, Фесиков преодолел дистанцию за 49,28 секунды, опередив москвича Владислава Гринева на восемь сотых. Другой воспитанник обнинской школы плавания Михаил Вековищев пришел третьим с результатом 49,41 секунды. Всего на турнире разыграют 34 комплекта наград. Для российских спортсменов Кубок России станет подготовительным этапом перед чемпионатом Европы в Великобритании.
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