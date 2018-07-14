Лыжница Полина Ковалева получила четырехлетнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов

РУСАДА наложило на российскую лыжницу Полину Ковалеву дисквалификацию сроком в два года. Причиной послужили три пропуска допинг-теста в течении одного календарного года.

Отметим, по правилам РУСАДА подобное нарушение ведет к дисквалификации лишь на два года. Однако исполком Федерации лыжных гонок России увеличил наказание до четырех лет.