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Лыжница Полина Ковалева получила четырехлетнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов
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Лыжница Полина Ковалева получила четырехлетнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
РУСАДА наложило на российскую лыжницу Полину Ковалеву дисквалификацию сроком в два года. Причиной послужили три пропуска допинг-теста в течении одного календарного года.
Отметим, по правилам РУСАДА подобное нарушение ведет к дисквалификации лишь на два года. Однако исполком Федерации лыжных гонок России увеличил наказание до четырех лет.
— 4 года показались нам адекватным наказанием с учетом всех обстоятельств нарушения и общей ситуацией вокруг допинга. Но потом нам пришли бумаги из РУСАДА, в которых говорится, что невозможно за подобное нарушение дисквалифицировать на 4 года. Поэтому на ближайшем президиуме нам, скорее всего, придется пересмотреть срок дисквалификации. Мы можем накладывать дополнительные санкции, но не имеем права вступать в противоречие с правилами, — заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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