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Копейчанин завоевал серебро в международных соревнований в Италии
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Копейчанин завоевал серебро в международных соревнований в Италии 

Уральский меридиан 8 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Копейский велогощик успешно выступил на крупных представительных соревнованиях в итальянском городе Фириенциола, став серебряным призером в индивидуальной гонке на 4 км на треке.
«Дмитрий Мухомедьянов не затерялся в именитой компании и составил достойную конкуренцию лидерам мирового велотрека», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Соревнования «6 Giorni delle Rose» проходили с 4 по 9 июля. В них выступали многие титулованные велогощики, в том числе чемпион мира в индивидуальной гонке на 4 км итальянец Филиппо Ганна.
Фото Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
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