Копейчанин завоевал серебро в международных соревнований в Италии

Копейский велогощик успешно выступил на крупных представительных соревнованиях в итальянском городе Фириенциола, став серебряным призером в индивидуальной гонке на 4 км на треке.

«Дмитрий Мухомедьянов не затерялся в именитой компании и составил достойную конкуренцию лидерам мирового велотрека», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Соревнования «6 Giorni delle Rose» проходили с 4 по 9 июля. В них выступали многие титулованные велогощики, в том числе чемпион мира в индивидуальной гонке на 4 км итальянец Филиппо Ганна.

Фото Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.