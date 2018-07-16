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Циципас занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — восьмой
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Циципас занял вторую позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — восьмой 

Чемпионат.com 9 часов назад
Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, поляк Хуберт Хуркач — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 16 июля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3585. 2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1037. 3 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 910. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 828. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 705. 6 (6). Тейлор Фритц (США) — 618. 7 (7). Хауме Мунар (Испания) — 466. 8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 344. 10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 327.
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