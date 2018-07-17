Российские лыжники «выпрашивали» фото у Болта

Делегация спортивных лыжников встретилась с легендарным восьмикратным чемпионом мира по легкой атлетике Усэйном Болтом, сообщает "Советский спорт".
Спортсмены из России пересеклись с ямайским легкоатлетом в самолете, на котором отправлялись на тренировочный сбор.
Россияне сфотографировались с Болтом и поделились фотографиями в социальных сетях.
Один из спортсменов написал, что чувствовал себя рядом с Болтом "маленьким мальчиком, выпрашивающим фото".
Ранее Болт рассказал, за кого болел на ЧМ-2018.