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Российские лыжники «выпрашивали» фото у Болта
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Российские лыжники «выпрашивали» фото у Усэйна Болта в самолете 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Делегация спортивных лыжников встретилась с легендарным восьмикратным чемпионом мира по легкой атлетике Усэйном Болтом, сообщает "Советский спорт".
Спортсмены из России пересеклись с ямайским легкоатлетом в самолете, на котором отправлялись на тренировочный сбор.
Россияне сфотографировались с Болтом и поделились фотографиями в социальных сетях.
Один из спортсменов написал, что чувствовал себя рядом с Болтом "маленьким мальчиком, выпрашивающим фото".
Ранее Болт рассказал, за кого болел на ЧМ-2018.
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