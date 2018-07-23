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Гендерное неравенство: стоит ли разделять спорт на женский и мужской?
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Гендерное неравенство: стоит ли разделять спорт на женский и мужской? 

РИА Новости 8 часов назад
«Долой гендерное неравенство», — решил МОК и заявил, что на Зимних Олимпийских играх 2022 года в некоторых видах спорта женщины будут принимать участие наравне с мужчинами. Нововведения, как ожидается, коснутся части эстафет в шорт-треке, лыжной акробатике, прыжков с трамплина и сноуборд-кросса. Но у такого подхода есть и противники.
Почему часть общества выступает против гендерного равенства в большом спорте? Ответ пытаемся найти в эфире радио Sputnik вместе с чемпионкой Европы по тайскому боксу Светланой Андреевой и спортивным корреспондентом «Царьград-ТВ» Натальей Калугиной.
Смотрите полную версию беседы:
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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