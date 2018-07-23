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Этап Кубка Европы по фристайлу может пройти под Петербургом в предстоящем сезоне
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Этап Кубка Европы по фристайлу может пройти под Петербургом в предстоящем сезоне 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Этап Кубка Европы по фристайлу может пройти в предстоящем сезоне на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, расположенного под Санкт-Петербургом. Об этом журналистам сообщил в понедельник президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в рамках выездного заседания комиссии Государственной думы по вопросам государственно-частного партнерства.
"Эту базу строили как федеральный центр подготовки сборных команд по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул». Мы второй год занимаемся этим объектом, и если внести определенные корректировки в существующую трассу для акробатики, мы в этом сезоне можем добиться проведения этапа Кубка Европы как тестового к последующему проведению этапа Кубка мира в дисциплине «акробатика», — сказал Курашов. Трассу для могула, по его словам, планируют подготовить к следующему сезону.
Курашов отметил, что в настоящее время идут переговоры с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) о включении петербургского этапа в календарь Кубка Европы по акробатике, окончательное решение будет утверждено на осенней конференции в октябре этого года. До этого времени предстоит сформировать конкретное предложение с размещением спортсменов и решить ряд технических вопросов, в частности ликвидировать промоины на трассе для акробатики и доработать судейскую будку. Курашов затруднился в оценке необходимого финансирования до окончания проведения исследований и расчетов.
Глава российской федерации фристайла напомнил, что в Москве уже много лет проходит этап Кубка мира по акробатике, который в дальнейшем планируют объединить с петербургским в единый Кубок двух столиц. «Это даст дополнительный импульс развитию спорта и усилит наши позиции в мировом фристайле», — считает Курашов.
За последний олимпийский цикл российские фристайлисты, по данным Курашова, завоевали почти 70 медалей мировых первенств и около 150 медалей этапов Кубка Европы, две олимпийские медали. «Мы выиграли в прошлом сезоне впервые за 15 лет общий зачет Кубка мира в лыжной акробатике», — отметил он. Победителем стал Максим Буров.
Учебно-тренировочный центр «Кавголово» расположен в 17 км от Санкт-Петербурга, на берегу Курголовского озера. Уникальный природный рельеф Токсовских высот позволяет здесь круглогодично заниматься лыжными гонками, биатлоном, дисциплинами фристайла — могулом и акробатикой.
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