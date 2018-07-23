Ещё
Первая детская школа по фристайлу Ленобласти появится на базе учебного центра «Кавголово»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первая детская школа по фристайлу Ленобласти появится на базе учебного центра «Кавголово» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Первая детская школа по фристайлу Ленинградской области появится на базе учебно— тренировочного центра «Кавголово» Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в рамках выездного заседания комиссии Государственной Думы по вопросам государственно-частного партнерства.
"Мы должны дать возможность развиваться в этом центре детско-юношескому спорту, потому что основа любой сборной команды и кубков мира — это дети. Мы говорили [на заседании] о том, чтобы здесь открыть базовую школу Ленинградской области по фристайлу, где могли бы заниматься юные могулисты и акробаты, а возможно и представители других видов фристайла", — сказал Курашов, не уточнив сроки создания школы и необходимое финансирование.
По его словам, в школе смогут обучаться около 150 детей из Ленобласти и одаренные спортсмены из других регионов Северо-Запада. Необходимую поддержку проекту федерация получила в Министерстве спорта РФ и у региональных властей. В центре «Кавголово» есть трассы для акробатики и могула, где градус наклона уже сейчас подходит для проведения соревнований для детского и юниорского возраста.
Дальнейшее развитие инфраструктуры учебно— тренировочного центра, по словам Курашова, позволит готовить резерв для российской сборной на территории страны. Он сообщил, что в России в настоящее время всего два тренировочных центра для занятий фристайлом — в Ленинградской области и Пермском крае, но в них нет полноценных трасс уровня Кубка мира. Все обладатели медалей, как правило, тренируются за границей. При этом за последний олимпийский цикл российские фристайлисты завоевали почти 70 медалей мировых первенств и около 150 медалей этапов Кубка Европы, две олимпийские медали.
Учебно-тренировочный центр «Кавголово» расположен в Ленобласти в 17 км от Санкт-Петербурга. База принадлежит Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, но здесь тренируются не только студенты. После реконструкции здесь созданы условия для круглогодичной подготовки спортсменов по лыжным гонкам, биатлону, могулу, лыжной акробатике.
ТАСС: последние новости
Этап Кубка Европы по фристайлу может пройти под Петербургом в предстоящем сезоне Российский теннисист Рублев опустился на 11 позиций в рейтинге ATP Бронзовый призер ОИ-2008 по маунтинбайку Калентьева пропустит чемпионат Европы 2018 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»33
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму214
Игнашевич получил новую работу
России предрекли еще один чемпионат мира5
«На грани срыва»: крик души Аделины Сотниковой3
Видео
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение