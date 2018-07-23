Первая детская школа по фристайлу Ленобласти появится на базе учебного центра «Кавголово»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. / ТАСС /. Первая детская школа по фристайлу Ленинградской области появится на базе учебно— тренировочного центра «Кавголово» Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в рамках выездного заседания комиссии Государственной Думы по вопросам государственно-частного партнерства.

"Мы должны дать возможность развиваться в этом центре детско-юношескому спорту, потому что основа любой сборной команды и кубков мира — это дети. Мы говорили [на заседании] о том, чтобы здесь открыть базовую школу Ленинградской области по фристайлу, где могли бы заниматься юные могулисты и акробаты, а возможно и представители других видов фристайла", — сказал Курашов, не уточнив сроки создания школы и необходимое финансирование.

По его словам, в школе смогут обучаться около 150 детей из Ленобласти и одаренные спортсмены из других регионов Северо-Запада. Необходимую поддержку проекту федерация получила в Министерстве спорта РФ и у региональных властей. В центре «Кавголово» есть трассы для акробатики и могула, где градус наклона уже сейчас подходит для проведения соревнований для детского и юниорского возраста.

Дальнейшее развитие инфраструктуры учебно— тренировочного центра, по словам Курашова, позволит готовить резерв для российской сборной на территории страны. Он сообщил, что в России в настоящее время всего два тренировочных центра для занятий фристайлом — в Ленинградской области и Пермском крае, но в них нет полноценных трасс уровня Кубка мира. Все обладатели медалей, как правило, тренируются за границей. При этом за последний олимпийский цикл российские фристайлисты завоевали почти 70 медалей мировых первенств и около 150 медалей этапов Кубка Европы, две олимпийские медали.

Учебно-тренировочный центр «Кавголово» расположен в Ленобласти в 17 км от Санкт-Петербурга. База принадлежит Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, но здесь тренируются не только студенты. После реконструкции здесь созданы условия для круглогодичной подготовки спортсменов по лыжным гонкам, биатлону, могулу, лыжной акробатике.